Nå heter Nordland også Nordlánnda

Nyheter

Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med å endelig ha fått på plass det lulesamiske navnet på Nordland, etter diskusjon i fylkestinget, høringer, rådføring med kompetente samiske miljøer og språkmiljøer, og utforming av brukspraksis, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i pressemeldingen.

Han mener dette er på høy tid, og at det vil gi en bedre forankring for samisk språk og kultur.

– Det er viktig for oss i Nordland fylkeskommune å ta i bruk, og synliggjøre den samiske identitetene i Nordland bedre. Ved å bruke det offisielle lulesamiske navnet, vil vi ta vare på den samiske kulturarven. Samisk språk er en viktig del av den. Vi har et stort samisk mangfold i Nordland som bør meldes ut i alle anledninger vi kan, sier Norvoll videre.

Ifølge pressemeldingen har Nordland tradisjonelt fem samiske språk, og tre av dem, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk blir nå synlige ved at de samiske logoene for NFK skal brukes aktivt. De tre samiske navnene på Nordland, skal brukes på det språket som er naturlig for de ulike regionene, heter det i pressemeldingen, og både det nord- og sørsamiske navnet vil etter hvert komme opp i statsråd.

– Både historien vår og samtiden vår har samisk kultur i seg. Nå vil den samiske kulturen og det samiske språket bli ende tydeligere som en del av hverdagen vår og arven vår, avslutter Norvoll.