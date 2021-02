Fjelltrimmen er like populær i år

Nyheter

- Det var stor utfart i 2020, og 2021 har startet på beste mulige måte. Hele 2.700 ganger har noen registrert bestigning elektronisk til nå i 2021, og det er imponerende nå som det er så korte dager forteller Kjell Iver Johansen fra Fjelltrimmen, som påpeker at brodder eller piggsko er en fordel for tiden, selv om det på enkelte fjell går greit uten.

Alle som fullfører fjelltrimmen og betaler kontingent får enten krus eller diplom. Fjelltrimfatene for 2020 er kommet og klare for utdeling, men på grunn av koronaen blir det ikke noen utdeling i år. Arrangørene beklager dette og ber turfolket hente fatene hos Braks - Brønnøy Arbeidsklærsenter As. (Industriveien 30). Trekning av premier/gavekort blir gjort i neste uke.

Dette er toppene i Fjelltrimmen 2021 16 topper står på neste års liste for de turglade.

Fjelltrimmere som har betalt for fat eller diplom for 2020:

(navn og antall topper registrert)

Eivind Eikanger Hovde 6 Frøya Aspheim 6 Gunnar Aune 6 Håkon S. Ormøy 6 Tommy Molid 6 Balder Skeide 7 Birk Aanes 7 Ellanor Skeide 7 Aksel S. Ormøy 8 Alf Einar Olsen 8 Damien Nilsson 8 Emma Kristine Aagård 8 Jan Petter Terkelsen 8 Klara Terkelsen 8 Laila Estensen 8 Leon-Endré Rodal Lie 8 Lucas Christoffer Aagård 8 Matilde Aanes 8 Mia T. Sletaune 8 Tomine Molid 8 Torill Kleiven 8 Vetle Havn 8 Victoria Sofie Rodal Lie 8 Åshild Havn 8 Adrian Sørfjell 10 Alexander Engan 10 Anita Fredriksen Saur 10 Anne Hongset 10 Anne Marit Slotterøy 10 Beate Elin Storøy 10 Bjørn Sletaune 10 Brita Olsen 10 Camilla Berg 10 Catrin Slotterøy Nilsen 10 Dag Molid 10 Geir Arne Johansen 10 Gunn Klausmark 10 Hilmar Trælnes 10 Ingunn O Myrvang 10 Jeanette Marie Johansen 10 Jeanette Utvik 10 Jill Eirunn Rodal 10 Jon-Erik Rørmark 10 Jorun Anita Nilssen 10 Kevin Sørfjell 10 Linda Saltnes 10 Lise Graven 10 Magnus Skeide 10 Marit Walvik 10 Marita Jensen 10 Marlene Jægersen 10 Mayliss Trælvik 10 Michael Nilsson 10 Mikael Nilsson 10 Mona Helen Ludvigsen 10 Morten Jørgensen 10 Ole Sigvald Mo 10 Randi Trælnes 10 Renate Elstad 10 Ronald Kvalø 10 Ronny Andorsen 10 Sandra Slotterøy Nilsen 10 Sebastian Engan 10 Silje Haraldsvik 10 Sverre Lyngøy 10 Synne Mari Trælnes 10 Synnøve Egeness Lilleli 10 Sølvi Hagen 10 Thorleif Strømsnes 10 Torbjørn Fredlund 10 Torgeir Kruke 10 Toril Skeide 10 Torill Synnøve Andersen 10 Torstein Moe 10 Tove Sørfjell 10 Vivian Molid 10 Wanda Smalsundmo 10 Alf Larsen 11 Anne Bekkevold 11 Bjørn Petter Arntsen 11 Elin Rørmark 11 Geir Arne Solberg 11 Hildur Solberg Schanche 11 Lasse Lyngøy 11 Marit Nicolaisen 11 Nomi Kristoffersen 11 Paul Havn 11 Roald Tørrissen 11 Ruth Opsjøn 11 Sol Tørrissen 11 Stein Erik Berntzen 11 Tor-Runar Johansen 11 Wenny Havn 11 Anne Brit Busch Arumairasa 12 Astrud Dahle 12 Brage Arumairasa 12 Børge Rugås 12 Elin Merethe Gaupen 12 Emil Reitan Reppe-Karlsen 12 Erik Gjemble 12 Gerd Slettaune 12 Gunn Moe 12 Jarl Amund Arumairasa 12 Kai Myrvang 12 Mai-Britt Lien 12 Rita Nilsen 12 Siri Nepås 12 Solgunn Arnes 12 Thayananthan Arumairasa 12 Anne Berit Hansen 13 Annie Aasheim 13 Eli Marie Hildring 13 Fredrik Olausen 13 Grethe Heidi Nielsen 13 Henny Kjørsvik 13 Knut Strømsnes 13 Kurt Kristoffersen 13 Lars Solberg 13 Liv Marit Haraldsvik Reitan 13 Lotte Reitan 13 Pia Mette Flatmo 13 Sissel Sørgård 13 Ståle Vågan 13 Svein Ebbe Nielsen 13 Trygve Petter 13 Tiril Johansen 13 Bertine Julie Ekse 14 Birger Storvik 14 Britt Flågeng 14 Karin Berg 14 Leif Kvitnes 14 Odin Rene Engan 14 Kasper Johansen 14 Arne Kleiven 15 Arne Schille 15 Arnold Knoph 15 Astrid S.Pedersen 15 Bjørn Sletaune 15 Bodil Pettersen 15 Daniel Trælnes 15 Gunn Storvig 15 Hilgard Reitan 15 Jorun Lund 15 Lill Iren Andersen 15 Magnar Solbakk 15 Marion Kvarsvik 15 Mia T. Sletaune 15 Peder Pedersen 15 Siv Knoph 15 Anita Meisingset 16 Ann-Helen Vedal 16 Ann-Helen Vedal Westerberg 16 Annika Olaussen 16 Bente Oline Holmstrand 16 Brynhild Larsen 16 Elaine Svartis 16 Evelyn Olaussen 16 Frode Sørnes Olsen 16 Geir Ebbesen 16 Guttorm Moe 16 Hanne Trælnes 16 Håkon Winje 16 Irene Nepås 16 Issa Ormøy 16 Jan Inge Tjøsvoll 16 John H. Sundsvik 16 Jon Arne (JAWS) 16 Kai Rande 16 Kim Roger Storheil 16 Kjell Iver Johansen 16 Laila Knygh Brekk 16 Laila Reitan Olsen 16 Lars P. Svartis 16 Lill Iren Johnsen 16 Lill Moe 16 Line Vågan 16 Liv Jorun Ebbesen 16 Margrethe Ulvøy 16 Ramona Hårsvær 16 Renate Mathisen 16 Stein Åge Reppe-Karlsen 16 Tone Bruvoll 16 Tone Paulsen 16 Tormod Larsen 16 Tove Irene Rørmark 16

