82 helsearbeidere er vaksinert i Brønnøy. Og i dag kom en god vaksinenyhet

Nyheter

I tillegg har 162 personer fått andre dose. Det opplyser assisterende helse- og omsorgssjef Tonje Johansen i Brønnøy kommune til BAnett.

Klara (93) ble først, nå skal de resterende 5.000 få stikket I 12-tiden torsdag fikk Klara Nilsen (93) den første koronavaksinen i Brønnøy. På Vega ble første vaksine satt en knapp time før, og i Sømna kl. 10.30.

100 ekstra vaksiner

Neste skulle kommunen i utgangspunktet ikke få vaksiner for å vaksinere "nye" personer, kun vaksiner for å revaksinere de som fikk første dose i uke 5.

- Per i dag har vi ikke fått oversikt over ukene videre framover, men vi håper på at vi fortsatt får flere nye doser fra uke 9. Hvor fort vi får vaksinert videre avhenger av hvor mange vaksiner vi får tilsendt, forklarte Tonje Johansen onsdag. Men torsdag formiddag har hun akkurat fått gode nyheter:

- Vi har akkurat fått beskjed om at vi får 100 AstraZeneca-vaksiner neste uke. Den er ikke anbefalt til de over 65 og risikogrupper, så de vil i hovedsak gå til helsepersonell.

Kommunen følger sin plan over vaksinering i prioritert rekkefølge. Hver aldersgruppe får SMS med tilbud om vaksinering, og det er viktig å svare på denne.

Tempoet er avhengig av hvor mange doser kommunen får. Her er FHIs oversikt over vaksinefordelingen. Vaksineringen foregår på sykehjemmet. Når kommunen får flere doser vil den flyttes til samfunnshuset.

Godt i gang

Brønnøy er godt i gang med aldersgruppen 75-84 år. I tillegg fortsetter vaksineringen av helsepersonell.

Prioriteringsrekkefølgen er slik:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

I Sømna sier kommunedirektør Arne Johansen at man nå har vaksinert alle i aldersgruppen 85+, der de fleste befinner seg på sykehjem. Sømna har også kommet godt i gang med vaksinering av helsepersonell i kommunen, opplyste Johansen i formannskapsmøtet onsdag.

Utvider i vinterferien

I forbindelse med vinterferien, som avvikles i uke 8 og 9, alt etter hvor i Norge man bor, utvider Brønnøy åpningstidene for koronatesting. Kommunen anbefaler alle som har vært på reise og alle som kommer reisende å teste seg.

Åpningstidene er:

Fredag 19.02.21: Kl. 09:00 – 14:00 og 17:00 – 21:30

Søndag 21.02.21: Kl. 11:00 – 13:00

Fredag 26.02.21: Kl. 09:00 – 14:00 og 17:00 – 21:30

Søndag 28.02.21: Kl. 11:00 – 13:00

Søndag 07.03.21: Kl. 11:00 – 13:00

Det testes som vanlig Kl. 09:00 – 14:00 alle dager mandag til fredag

- Grunnen til at det ikke blir foretatt testing på ettermiddag/kveld på søndager er fordi vi ikke får sendt testene videre før på mandag, forklarer kommunen på sin hjemmeside.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper av Folkehelseinstituttet (FHI):

Organtransplantasjon*

Immunsvikt*

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m eller høyere

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

* Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.





