Opprop vil stanse ordførernes plan for forbindelse over fjorden

Et Dønna-opprop som vil stanse ordfører Nils Jenssens nye plan for fastlandsforbindelse, har samlet rundt to hundre underskrifter. – Opprusting av fylkesveg 828 og utbygging av fergeleiet på Bjørn må være førsteprioritet, sier initiativtaker Elisabeth Bomo.