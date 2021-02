Har fem-seks uker med vann igjen - fikser lekkasjer

Nyheter

Tirsdag hadde kommunen folk ute for å reparere en vannlekkasje like nord for Håndverkssenteret i Brønnøysund. Ifølge avdelingsingeniør Stephen Høgeli gikk det ut 5-8 liter vann i sekundet fra lekkasjen, og dette er vann kommunen ikke kommunen har råd til å miste nå.