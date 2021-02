Betaler ut 91 millioner i erstatning til seks svineprodusenter

Nyheter

Sommeren 2019 var det prøvetaking gjennom et av Mattilsynets kontroll - og overvåkningsprogram i fjøset til Bente og Lars Børsheim i Vega kommune. Her ble det gjort funn av LA-MRSA. Dette er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot flere typer antibiotika. Norske myndigheter har bestemt at disse skal utryddes i Norge for enhver pris.