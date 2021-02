Elever har laget filmen om Brønnøysund videregående

Nyheter

Filmen er laget som et prosjekt i informasjonsteknologi og medieproduksjon-klassen.

Lærer Gjøran Engen forteller at bakgrunnen for filmen er at skolen må vise hva de har og markedsføre skolen.

- Både for å kunne opprettholde et godt tilbud ved skolen, men også fordi vi vet at de som går videregående heime får sterkere bånd til folk og heimplassen enn de som flytter bort som 16-åringer. Dette tror vi har betydning for heim-flytting etter studier - og for at yrkesfagelever etablerer seg med lærlingkontrakt og etter hvert jobb her, framhever han.