Snart fri ferdsel i Tosentunnelen

Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding fredag.

- Dette er en omfattende jobb med blant annet fjellrensk, ny vann- og frostsikring og ny belysning. Nå nærmer det seg avslutning i denne runden, så da er det snart fri ferdsel for trafikantene igjen, sier byggeleder Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune i meldingen.

15.-26. februar blir det manuell dirigering og ledekjøretøy mellom 07.00 og 19.00, og trafikanter må regne med 15 minutter ventetid - utrykningskjøretøy kan passere.

Man kan sjekke trafikkmeldinger på 175.no.

Arbeidet, som utføres av Implenia, fortsetter i vår, men da i en kortere periode.

- Da skal vi sprøyte veggene med betong. Vi venter med dette fordi vi ønsker høyere temperaturer, for et best mulig resultat. Arbeidet vil pågå et par uker, og vi kommer tilbake til hvordan dette vil påvirke trafikken. Vi avslutter med elektroarbeidene på et senere tidspunkt, sier Runar Gregussen i Nordland fylkeskommune