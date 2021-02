NMK, lensmann og ordfører svarer på ungdommenes leserinnlegg

Nyheter

To ungdommer, Thorben Flatmo og Isak Aspaas, har skrevet et leserinnlegg i BA der de ber om at rånekulturen i Brønnøy må få et sted å være. De tar blant annet opp om Brønnøy kommune kan bruke av Torghatten-millionene for å lage en asfaltert motorsportbane i kommunen.