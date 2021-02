Brønnøy fraråder reiser til smitteområder

Nyheter

Det skriver kommunen i en pressemelding onsdag. Samtitig anbefaler kommunen alle om kommer fra områder med høy smitte å teste seg når de kommer hit og etter 4-6 dager.

Kommunen følger de nasjonale tiltakene og minner om følgende regler og råd:

* Årsmøter og generalforsamlinger:De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.Dersom et arrangement likevel må avholdes gjelder følgende:

Innendørs: maks 10 personer, likevel 200 personer dersom alle i sitter i fastmonterte seter.

Utendørs: maks 200 personer, likevel 600 personer dersom alle sitter i fastmonterte seter.Arrangementer utsettes dersom det kommer personer fra flere kommuner.

Voksne anbefales ikke organisert idrett inne

* Idrett for voksne: Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

* Bursdager for barn og voksne:I private hjem, hager og hytter: ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha flere enn 5 bursdagsgjester hjemme, dersom det kun er barn fra egen kohort.

Utenfor eget hjem: Maks ti personer på private sammenkomster, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

Alkohol kun til mat

* Serverings- og skjenkesteder: Servering av alkohol kun til de som får servert mat.Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Minst é meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

* Reise til hytta:Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder der hvor du oppholder deg.

Til slutt minnerkommunen om at det er viktig å overholde de grunnleggende smittevernreglene: Vask hender, hold én meter avstand og bli hjemme hvis du er syk. Hvis du ikke kan holde nødvendig avstand som for eksempel i butikker, flyplass ol – anbefales at du bruker munnbind.Test deg hvis du er i tvil.

Anbefaler hjemmekontor

Sømna publiserte også smittevernråd onsdag. De er slik:

1. Sømna kommune oppfordrer til å unngå å reise til kommuner som har utbrudd med mutert virusvariant.

2. Personer som de siste ti dagene har vært i en kommune med utbrudd av mutert virusvariant oppfordres til å la seg teste på dag en og dag syv etter ankomst Sømna. Det oppfordres til å unngå nærkontakt utenfor egen husstand til negativ test etter dag syv foreligger.

3. Der personer utvikler symptomer etter reise i disse kommunen, oppfordres også hustandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

4. Nasjonalt anbefales hjemmekontor. Sømna kommune oppfordrer fortsatt til at det legges til rette for hjemmekontor, så lenge dette ikke er uhensiktsmessig ut fra tjenstlige- eller personlige behov. Dette må vurderes lokalt på den enkelt arbeidsplass og av nærmeste leder.

Det er viktig med gode smitteverntiltak på arbeidsplassen. De tre viktigste er:

• Hold deg hjemme når du er syk.

• Hold god avstand fra andre.

• Ha god håndhygiene og desinfiser flater.