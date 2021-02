Fylkesrådet støtter destinasjonsselskapene

Nyheter

- Destinasjonsselskapene er svært viktige for reiseliv- og opplevelsesnæringen i fylket. Derfor går vi nå inn med støtte slik at klarer å opprettholde aktivitetene og tilrettelegge for det regionale reiselivet i en svært vanskelig tid, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland.

- Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en av fylkeskommunens prioriterte næringer. Nordland har gode forutsetninger for å ta del i den globale veksten vi har sett innen denne næringen. Nå må vi trø til for å hjelpe næringen over korona-kneika. De regionale destinasjonsselskapene (Helgeland Reiseliv, Visit Bodø, Visit Vesterålen, Visit Narvik og Destination Lofoten) har viktig kunnskap om det lokale reiselivet, som blir svært viktig for riggingen av næringen fremover. I arbeidet med å holde bedriftene flytende er jobben til destinasjonsselskapene med å koordinere, informere og gjennomføre kompetansehevende tiltak helt avgjørende, sier Haukland.

Hun mener det er av stor betydning at støtten til destinasjonsselskapene kommer nå, tidlig på året.

- Dette gjør at næringen kan forberede sommerens turistsesong på en god måte, hvordan den enn måte bli. Midlene skal dekke tapte innbetalinger fra medlemsbedriftene, samt dekke utviklingskostnader for å gjennomføre tilpasninger til det norske markedet.