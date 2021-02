Åpent informasjonsmøte om næringssatsing på Toft      

Nyheter

Høringsfristen for forslaget til reguleringsplanen er satt til 19. mars. I den anledning er det invitert til et åpent informasjonsmøte i regi av Brønnøy kommune, Rambøll Norge As og Aquaculture Innovation AS.

Koronasituasjonen gjør at møtet vil holdes digitalt og link til dette ligger på Brønnøy kommunes nettsider.

Varaordfører med sterk støtte til Toft-prosjekt Varaordfører Tore Tveråmo (H) mener det landbaserte oppdrettsprosjektet på Toft i regi av Aquaculture Innovation AS er "fantastisk".