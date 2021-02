Nyheter

Like før klokken ni tirsdag melder politiet om et lite snøskred som har gått over vegbanen på fylkesvei 771 ved Bogen i Nærøy kommune.

Klokken 09.49 har politi og entreprenør vært på stedet. Politiets operasjonsleder Kirsten Bergstrøm sier til BAnett at snøen på veien er fjernet av brøytebilen, og at det dreide seg om små mengder.

- Det er ikke noen ytterligere skredfare og vil derfor ikke blir gjort noen ytterligere tiltak, sier Bergstrøm.