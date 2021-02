Boreal har funnet ferje til direkteruta

Nyheter

Siden søndag ettermiddag har det ikke vært avganger i direkteruta i Tjøttabassenget på grunn av tekniske utfordringer på "Fedjefjord", som erstatter "Vannes" under sistnevntes verkstedopphold.

- Boreal Sjø anbefaler reisende å reise med med bygderute som trafikkeres av MF Tjøtta, skrev selskapet på søndag.

Tirsdag ettermiddag melder Boreal at de har funnet en erstatter: MF Haarek settes inn i direkteruten med oppstart fra Tjøtta kl.08:50 onsdag 10.02.2021.

Boreal gjør oppmerksom på at "Haarek" betyr redusert kapasitet på sambandet og at ferja ikke tar farlig last.

Følg skipstrafikken her.