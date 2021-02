Nyheter

Neste tirsdag avholdes generalforsamling i Freyr AS, selskapet som skal bygge batterifabrikk i Rana. Ett av forslagene er å dele ut aksjene i datterselskapet Sjonfjellet Vindpark AS til dagens eiere av Freyr AS, ifølge en børsmelding 2. februar, skriver Helgelands Blad.