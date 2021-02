Bønder reagerer på at frakttilskudd på fôr er redusert

Nyheter

En forskriftsendring har medført at Sør-Helgeland har fått en annen fôrfabrikk som sitt "basisanlegg". Tidligere har Sør-Helgeland hatt basisanlegg i Steinkjer, men fra nyttår ble et anlegg på Overhalla definert som Sør-Helgelands basisanlegg. Dette har gjort at avstanden har minket, og dermed også tilskuddet bøndene på Sør-Helgeland får per kilo fôr. Bøndene peker imidlertid på at fôret likevel koster like mye i innkjøp for bøndene, noe som gir en reell kostnadsøkning. Flere har reagert på dette.