Mann savnet etter brann på Dønna

13.00 PRESSEMELDING: Klokken 08.26 i morges fikk politiet i Nordland varsel om en brann i et bolighus på Dønna. En mann i 60-årene som bor i huset, er ikke gjort rede for. Huset er brent ned. En personbil på tomta er også utbrent. Brannen er under kontroll, og det har ikke vært fare for spredning. Det var en forbipasserende som oppdaget brannen og varslet nødetatene, melder lensmann for ytre Helgeland, Tom Giertsen.

12.35: Hovedredningssentralen for Nord-Norge bekrefter at et Sea King redningshelikopter går i søk i området der brannen fant sted i dag tidlig, men henviser til politiet å opplyse om hensikten med bruken av helikopteret.

Huset var overtent da vitner varslet nødetatene klokka 08.26. Video: tipserNødetatene var raskt på stedet. Video: tipser

11.15: Politiet varsler at brannen er under kontroll, og at det arbeides med ei pressemelding om hendelsen.

10.00: Politiets operasjonssentral bekrefter at politi er på stedet og arbeider intenst med å skaffe oversikt over situasjonen.

09.50: Brann, ambulanse og politi er på stedet, får vi opplyst. Det er på det rene at huset er overtent.

09.35: – Brannmannskaper er på stedet, og slokkeinnsats pågår, bekrefter operasjonssentralen 110 overfor Helgelands Blad.