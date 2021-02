Hagefugltellingen pågår: Svarttrost årets overraskelse

Nyheter

- Vi er fortsatt midt inne i Hagefugltellingen 2021, og regner med at omtrent to tredjedeler av rapportene har kommet inn til nå. Kong Vinter har satt sitt preg på årets telling, men det har ikke vært til hinder for over ti tusen hagefugltellere. Den største overraskelsen så langt er svarttrosten, melder Frode Falkenberg i Norsk ornitologisk forening.