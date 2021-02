FHI sender sms til alle nordlendinger om appen Smittestopp

Nyheter

Folkehelseinstituttet (FHI) sender ut SMS til alle innbyggerne i fylket. Totalt har nærmere 700.000 brukere lastet ned appen så langt.

– Vi mener det er viktig å bruke alle virkemidlene vi har for å bidra til å stoppe smitten av både koronaviruset generelt og den engelske varianten spesielt. Smittestopp kan bidra til rask varsling om risiko for smitte, og jo flere som bruker den, jo mer effektiv vil den være, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI i en pressemelding.

Frivillig å bruke

Smittestopp er frivillig å bruke, og er for deg over 16 år. Appen gir beskjed dersom du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere har fått påvist koronavirus, og du kan selv melde fra til andre dersom du får påvist smitte.

– Appen erstatter ikke smittesporingen som blir gjort i kommunene, men er et supplement. Den er spesielt nyttig i situasjoner hvor du har vært i nærheten av personer du ikke kjenner, eller ikke husker du har vært sammen med, sier Gun Peggy Knudsen.

Les mer om Smittestopp på Helsenorge.

Ingen kan se hvem eller hvor du er

Ingen kan se hvem du er, hvor du er, eller hvem du møter. Hvis du får melding om at du har vært i nærheten av noen som har fått påvist koronavirus, blir du anbefalt å ta en test og holde deg hjemme til resultatet av testen er klar.

I dag er appen lastet ned 562 000 ganger. 615 personer har meldt seg smittet i appen. Men jo flere som laster ned appen, jo mer effektiv vil den være.

Se opp for falske SMS-er

Det er alltid en risiko for at kriminelle forfalsker SMS-er for å få folk til å klikke på egne nettsider. Vær nøye med sjekke at lenken på SMS-er er riktig.

De aller fleste nyeste mobiler kan bruke appen. Men for Iphone må telefonen være oppdatert til minimum versjon iOS 13.5. Iphone 6s er den eldste modellen appen kan brukes på.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra flere som har eldre telefoner om at de ikke kan bruke appen, og vi arbeider med å oppdatere appen slik at den også kan brukes på eldre iOS-enheter med versjon 12.5, sier Gun Peggy Knudse i FHI.

Om hvor mobilnummer er hentet fra

FHI har brukt Kontaktregisteret- og reservasjonsregisteret i Digitaliseringsdirektoratet til å hente inn mobiltelefonnummer til utsendelsen.

Kun de over 16 år får SMS, og reserverte mobilnummer får ikke tilsendt meldingen. Opplysninger i Kontakt- og reservasjonsregisteret kan brukes til sakshåndtering og utføring av forvaltningsoppgaver.