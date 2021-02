En person funnet omkommet etter brann på Dønna

Nyheter

Klokken 08.26 onsdag morgen fikk politiet i Nordland varsel om en brann i et bolighus på Dønna. En mann i 60-årene som bodde i huset. Klokken 16.00 melder politiet i en pressemelding at en person er funnet omkommet etter brannen.

Politiet har startet etterforskning for å avklare hendelsesforløpet og forsøke å finne brannårsaken.

- Huset er brent ned. En personbil på tomta er også utbrent. Brannen er under kontroll, og det har ikke vært fare for spredning. Det var en forbipasserende som oppdaget brannen og varslet nødetatene, melder lensmann for ytre Helgeland, Tom Giertsen.

Politiet meldte klokken 11.15 at brannen var under kontroll.