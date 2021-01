Telenor søker om å få sette opp mast som vil gi bedre mobildekning

Nyheter

Det er Pro Invenia AS som søker på vegne av Telenor Norge AS om dispensasjon fra kommuneplanen. Dette gjelder en basestasjon for mobil telekommunikasjon og skal bestå av en telemast på 18 meter samt en tilhørende utstyrshytte med en grunnflate på 8,5 kvadratmeter. Det opplyses i saksfremlegget at masten må ha en høyde på 18 meter for at et størst mulig areal i behovsområdene skal dekkes av bare en basestasjon og for at basestasjonen skal kunne kommunisere med andre basestasjoner.