Full uenighet om bygging av skihus med garasje

Nyheter

Kula idrettslag i Bindal har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av et skihus med garasje tilknyttet lysløypa på Bindalseidet. Skihuset og garasjen er tenkt samlet i et bygg mellom Markaelva og Markaveien, samlet areal på det planlagte bygget er 128 kvadratmeter.