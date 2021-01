Drar du til Østlandet må du teste deg to ganger når du kommer hjem

Nyheter

Fredag var det møte i Sømna kommune, og etter det kommer kommunen med en del presiseringer i sine smittevernråd. Dette erstatter rådene som ble gitt 23. januar og trer i kraft fra og med mandag 1. februar.

Ikke reis

Sømna kommune oppfordrer til ikke å foreta reiser til de ti østlandskommunene som er rammet av smitteutbrudd. Samtidig sier kommunen at personer som de siste ti dagene har vært i en av disse kommunene oppfordres til å la seg teste på dag én og dag syv etter å ha kommet tilbake til Sømna.

Det oppfordres til å unngå nærkontakt utenfor egen husstand til negativ test foreligger etter dag syv.

Dersom personer utvikler symptomer etter reise i disse kommunene, oppfordres husstandsmedlemmer å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.

Hjemmekontor

Sømna viser til at det nasjonalt anbefales hjemmekontor, og kommunen oppfordrer fortsatt til at det legges til rette for hjemmekontor så langt dette er mulig. Dette må vurderes lokalt på den enkelte arbeidsplass og av nærmeste leder.

Samtidig viser kommunen til at det er viktig med gode smitteverntiltak på arbeidsplassen og oppfordrer alle som er syke til å holde seg hjemme, holde god avstand til andre, ha god håndhygiene og til desinfisering av flater.

Kommunehuset holder fortsatt stengt, men kommunens ansatte er tilgjengelige på e-post eller telefon.