De mellom 75-84 år i Brønnøy får vaksinen to uker før planen

Det melder kommunen i en pressemelding.

To uker før tiden

Mange har ifølge pressemeldingen også fått dose nummer to i Brønnøy. Etter planen skulle aldersgruppen 75-84 år vaksineres fra og med uke 7, men dette fremskyndes nå altså til uke 5 grunnet flere doser i uker 5.

– Dette er gledelig, men det betyr at vi er avhengig av å få svar fra så mange som mulig. Vi er forberedt på å ta unna det som kommer. Det viktigste er at ingen doser går til spille, sier assisterende helse- og omsorgssjef Tonje Johansen i pressemeldingen. Hun håper derfor at innbyggerne har forståelse for at dette kommer litt brått på.

Ber pårørende hjelpe

For hele Brønnøy kommune skal man over tid sette til sammen cirka 11.000 doser for å dekke befolkningen over 18 år. Planen er at dette skal skje før sommerferien, og kommunen understreker at dette skjer parallelt med andre helsetjenester

Fredag går det ut SMS-varsling til de som skal få vaksine, og kommunen ber pårørende, venner og naboer hjelpe til med at de dette gjelder svarer.

Brønnøy kommune besvarer spørsmål om vaksinering på 75 01 28 80 og 970 84 115, som er operativt fra mandag klokken 09.00, og ikke må forveksles med koronatelefonen som bare brukes til spørsmål knyttet til testing, smitte og restriksjoner.

Prioriteringslisten

Brønnøy følger fortsatt den oppsatte planen i prioriteringslisten for hvem som skal vaksineres først.

