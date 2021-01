PFU feller Helgelands Blad for nok en sak om samme firma

Nyheter

Helgelands Blad ble i onsdagens møte i Pressens faglige utvalg felt for en nyhetssak der en pressemelding om brudd på arbeidslivsregler ble omtalt, og knyttet opp mot et navngitt firma - Femur Bygg AS. Selskapet har forretningsadresse i Sandnessjøen og eies av Femur Eiendom AS (som daglig leder Odd Petter O. Leknes eier 100 prosent, red.anm) og Anne Berit Tilrem fra Brønnøysund.