Dro i gang diskusjonen om bruk av Torghatten-millioner

Et selskap eid av EQT Infrastructure V-fondet har fremsatt bud om å erverve samtlige aksjer i Torghatten ASA for en kjøpesum 175 kroner per aksje i kontanter for Torghatten, uten flyvirksomheten. Alle kommunene på Sør-Helgeland eier en andel av aksjer i Torghatten ASA og alle må ha saken opp til politisk behandling i kommunestyret om de vil selge aksjene.