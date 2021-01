– Unngå reiser til Oslo-regionen

Nyheter

- På grunn av dette utbruddet, er det viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som nå er omfattet av smitteutbruddet, sier statsforvalter (tittelen fylkesmann ble endret ved årsskiftet, red.anm.) i Nordland, Tom Cato Karlsen i en pressemelding lørdag kveld.

- Dersom du nylig har vært i området, bør du kjenne godt etter eventuelle symptomer, og teste deg for Covid-19. I samråd med arbeidsgiver bør du også vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen, sier Karlsen.

I likhet med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener Karlsen det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene i nord har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.

Svært alvorlig

Smitteutbruddet i østlandskommunene betegnes som svært alvorlig. Lørdag morgen presenterte regjeringen meget strenge tiltak for å stanse smitteutbruddet.

På regjeringens pressekonferanse lørdag påpekte helse- og omsorgsminister Bent Høie at det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag.

- Vi må gjøre det vi kan

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner i landet.

- Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av virusmutasjonen, derfor vil vi fraråde folk i Nordland om å reise til Oslo-regionen akkurat nå, understreker Tom Cato Karlsen.

Søndag melder Brønnøy kommune at de vil følge opp anbefalingen fra statsforvalteren.

- Brønnøy kommune følger de råd som Statsforvalteren har kommet med og anbefaler innbyggere i Brønnøy til å ikke reise til de 10 kommunene rundt Oslo som er rammet at det muterte viruset av covid 19. Har du vært i disse områdene nå den siste tiden anbefaler Brønnøy å følge de råd som Statsforvalteren ha kommet med å teste deg hvis du kjenner symptomer og avtal med arbeidsgiver om du kan ha hjemmekontor den første tiden etter hjemkomst, sier ordfører Eilif Trælnes i en pressemelding.