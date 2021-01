Nyheter

I et leserinnlegg lørdag hevder fire medlemmer i styret til Vevelstad Frivilligsentral at deres gjentatte henvendelser til kommunestyret om å få flytte sentralen inn i det gamle bankbygget har blitt avvist, og etter hvert også forbigått. Det stilles spørsmålstegn ved at det nå er vedtatt å etablere næringsbygg i bankbygget, og frivilligsentralen mener deres sak ikke har fått rettferdig behandling.