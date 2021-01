Nødetatene har forberedt seg på stormen

Nyheter

Det melder Geir Johan Hanssen, brannsjef Brønnøy brann og redning, i en pressemelding.

- Vi ber alle sørge for at løse gjenstander sikres, båter/fartøy kontrolleres slik at de ikke kommer i drift og at all ferdsel utendørs reduseres til det strengt nødvendige, understreker Hanssen.

For Sør-Helgeland er det sendt ut flere obs-varsler:

* Fra torsdag morgen ventes østlig liten storm 22 m/s utsatte steder, med lokalt svært kraftige vindkast 30-40 m/s. Gradvis minkende vind fredag formiddag

* Torsdag og fredag søraustlig sterk kuling 20, periodevis full storm 25 m/s utsatte steder.

- Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip. Spesielt for Nord Helgeland men med forventet noe redusert styrke for Sør Helgeland. Men dette kan fort endre seg, ifølge Meteorologisk institutt.

Følg flytrafikken her.

Følgskipstrafikken her.