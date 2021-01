Varaordfører med sterk støtte til Toft-prosjekt

Nyheter

Onsdag vedtok formannskapet enstemmig å sende Aquaculture Innovations forslag til detaljregulering av en tomt på 860 dekar på Toft ut på offentlig høring. I saksframlegget er tomta omtalt som "Toft næringsområde" - og der ønsker selskapet å etablere et landbasert oppdrettsanlegg, smoltanlegg, slakteri, anlegg for foredling av produkter og for behandling av slam. Nesten 470 dekar av tomta er ifølge saksframlegget satt av til utbyggingsområde for næringsbygg.