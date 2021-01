Formannskapet tok en 360 om byggesaker i Storgata

Nyheter

SN Sør AS hadde søkt om å etablere et leilighetsbygg med ni enheter i Storgata 33. For å få gjennomført prosjektet trengte utbyggeren dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, nærmere bestemt så trengte de politikernes støtte til å etablere parkeringshus i førsteetasje i stedet for forretningsareal slik reguleringsplanen krever. Administrasjonen hadde gitt en positiv innstilling og vil gi dispensasjon.