Derfor kan en utbygger få ja og en annen nei til gateparkering

Nyheter

BA har tidligere omtalt at to utbyggere ønsker å rive eksisterende bygg i Storgata i Brønnøysund og bygge nye leilighetsbygg. Det er da snakk om SN Sør AS og Jahn-Karsten Nielsen i Storgata 33, der det i dag blant annet er trafikkskole, og Oluf Eiendom AS og Ronny Brekk i Storgata 72 - der firmaet Ullbuksa holder til i dag.