Foreldregruppe reagerer på anleggstrafikk og skummelt kryss

Nyheter

Marie Sæthre Samuelsen og Daniel Slotterøy bor i Måkeveien og har to barn i skolealder som bruker Lenningsveien som skolevei. Hun tar kontakt med avisa fordi det den siste tiden har vært stor aktivitet med kjøring av jord og steinmasser over Lenningsveien til et kommunalt deponi i Svarthopen, like ved det som tidligere var hybelhustomten.