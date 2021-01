Obligatorisk covid-19 testing på grensa

Nyheter

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00, melder regjeringen i egen pressemelding.

Kommunelegen i Rana: Vanvittig sløsing

Rana kommune har tidligere protestert på innføring av obligatorisk testing på grenseovergangen Umbukta.

Av kommunal informasjon fra Rana kommune, går det frem at det kan være skjult smitte i byen nå. Tre personer i Rana testet positivt på hurtigtest torsdag 14. januar, og det ble registrert to nye positive koronatester 13.januar.

31. desember sendte helsemyndighetene ut en anbefaling om at alle grensekommuner etablerer en egen teststasjon på grenseovergangene. I Rana har kommunen i stede etablert et testsenter i byen, og ikke ved grenseovergangen på Umbukta.

Kommuneoverlege Frode Berg fortalte til NRK 12.januar at det krever store ressurser å opprette et senter på grensen. 14.januar krever kommunen at staten stiller med helsepersonell.

– Det vil være utrolig ressurskrevende å få på plass. Vi har regnet ut at vi vil trenge 14 fulle årsverk for å bemanne en slik testklinikk gjennom hele uka, og døgnet rundt på grensa. Med tanke på at vi tester under ti personer hver dag, så synes jeg det er vanvittig sløsing med helsepersonelle ressurser, uttalte Berg til NRK 12.januar.









– Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer vi ytterligere inn for å begrense importsmitten. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

I dag må personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge. Nå endres dette til at testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra mandag skje ved grensepasseringen.

Stenger ytterligere seks grensepasseringssteder

Uttalelsene fra Rana kommenteres ikke i regjeringens pressemelding.

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

I dag er testkapasitet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

-For de 10 grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil seks av disse bli stengt: Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes). På de fire grensestasjoner hvor det i dag ikke finnes testkapasitet vil det bli opprettet et begrenset testtilbud. Dette gjelder grensestasjonene: Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros. Det innebærer at personer med krav til test kun kan passere der i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud. Utenfor dette tidsrommet vil grenseovergangen være stengt for disse personene. Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud, går det frem av pressemeldingen.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale innreiseregistreringsskjemaet fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland.

Midlertidig unntak for Svinesund

Av pressemeldingen går det frem at ved Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Derfor er det gitt et midlertidig unntak som sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over 1 time.

-Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund, står det videre i pressemeldingen.

Alle er ikke omfattet av kravene

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:

barn under 12 år,

personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19,

personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a,

personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b første og fjerde ledd,

yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd,

personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing,

utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f





Umbukta eneste lovlige på Helgeland

Oversikt over de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grense:

Politidistrikt Grenseovergangssted Åpningstid Grense Finnmark Polmak / Tana 0800-2000 Land Finnmark Karigasniemi / Karasjok 0800-2000 Land Finnmark Kivilompolo / Kautokeino 0800-2000 Land Troms Tromsø lufthavn Langenes ved ankomst Luft Troms Helligskogen (Kilpis) 0000-2400 Land Nordland Bodø lufthavn ved ankomst Luft Nordland Bjørnfjell 0000-2400 Land Nordland Junkerdalen 0000-2400 Land Nordland Umbukta 0000-2400 Land Trøndelag Trondheim lufthavn Værnes ved ankomst Luft Trøndelag Storlien 0000-2400 Land Trøndelag Vauldalen / Røros 0000-2400 Land Møre og Romsdal Ålesund lufthavn Vigra ved ankomst Luft Vest Bergen lufthavn Flesland ved ankomst Luft Vest Bergen havn ved ankomst Sjø Sør-Vest Stavanger lufthavn Sola ved ankomst Luft Sør-Vest Haugesund lufthavn Karmøy ved ankomst Luft Sør-Vest Risvika havn ved ankomst Sjø Agder Kristiansand lufthavn Kjevik ved ankomst Luft Agder Kristiansand havn ved ankomst Sjø Sør-Øst Sandefjord lufthavn Torp ved ankomst Luft Sør-Øst Larvik havn ved ankomst Sjø Sør-Øst Sandefjord havn ved ankomst Sjø Sør-Øst Langesund havn ved ankomst Sjø Innlandet Støa 0800-2100 Land Innlandet Magnormoen 0000-2400 Land Innlandet Riksåsen 0800-1530 Land Øst Oslo lufthavn Gardermoen ved ankomst Luft Øst Ørje 0000-2400 Land Øst E6 – Nye Svinesund 0000-2400 Land Øst Bjørkebekk 0800-1530 Land Oslo Oslo havn ved ankomst Sjø

Kilde: Regjeringen.no