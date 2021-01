Aina opplevde meteoren over Sømna

Nyheter

- Det var veldig intenst, forteller Aina Merete Solbakken, som akkurat hadde kommet kjørende over mørke Slyngemyra i Sømna da hun så noe uvanlig på himmelen.

Kjørte siste sving inn mot Vik

- Jeg så først bare et lys langt oppe. Så kom det så fort ned at jeg nesten trodde det var et fly som hadde tatt fyr og falt mot bakken. Det var et merkelig syn, forteller Solbakken, som husker tidspunktet godt.

- Jeg hadde akkurat kjørt siste sving inn mot Vik sentrum, hvor jeg hadde en avtale om matlevering klokka 18.35. Jeg ser de skriver at den kan ha landet i Snåsa, men jeg tenkte meteoren landet i Kjørsvika. Det virket så nært. Hun har delt sin opplevelse på Facebook, hvor også andre nå forteller hvordan de opplevde det. Flere forteller at de har sett lysfenomenet på tur innover til Sømna, ved Øyvatnet på Berg, og på Holm i Bindal, og noen har opplevd det som en rakett.

- Først var det bare et lys, og så fikk den hale, forteller Solbakken, som også reagerte på lysets farge.

- Den var grønn, forteller hun.

Utelukker ikke å finne spor

Trondheim Astronomiske forenings meteorkamera filmet en stor ildkule over Trondheim torsdag kveld ca. klokka 18.35, altså på samme tid som Solbakkens observasjon i Sømna.

Kameraet som fanget ildkulen på film er satt opp av Trondheim Astronomiske Forening.

Norsk meteornettverk skriver at det er meldt om et kraftig drønn hørt over Steinkjer og Snåsa.

– Den retningen meteoren kommer mot vil ha det kraftigste smellet. Vi vet ikke helt nedslagsfeltet ennå, for vi er avhengige av veldig fint vær fra flere stasjoner for å triangulere nøyaktig retning, men vi tipper kanskje Snåsa. Det kan være et utgangspunkt, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk til VG.

Han anslår at meteoren kom inn i en bane på rundt 45 grader.

– Da lyser de lenge, og det er mer spektakulært å se på, sier Bilet som ikke utelukker at det er mulig å finne spor etter den.

– Det er alltid mulig å finne noe når de er så store som dette. Hvis den har lyst ned til 13–17 kilometers høyde, da blir det ofte stein på bakken. Men, det er klart at det er én meter snø noen steder nå, så det begynner å bli litt vrient, sier Bilet til VG.

Brønnøysund varmest i Nordland Fredag var Brønnøysund en av de varmeste stedene i landet og det varmeste i fylket.

Huseier i Valen spør hva som traff dem Et hagegjerde ser ut til å være rykket opp med roten, for så å falle rett ned på to biler.

Vega pepret med lyn natt til lørdag Det har vært svært heftig lyn- og tordenaktivitet på Sør-Helgeland natt til lørdag.