Fylkesveisamband stengt ut tirsdag

Sambandet Horn- Andalsvåg er innstilt resten av kvelden grunnet sterk vind, melder TTS. Dermed er fylkesveisambandet fra Brønnøy kommune over Vevelstad til Tjøtta i Alstahaug, stengt for bilferdsel. Ifølge Yr.no blåser det klokka 19.06 i kveld, 20 m/s på Horn og opp til 30 m/s i kastene. Av yr. no betegnes været som sterk kuling fra øst, som avtar i styrke utover kvelden. Følg skipstrafikken he

Onsdag ventes laber bris og sol.

Se webkamera fra Horn her

Tirsdag blir det kraftige vindkast Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Helgeland om kraftige vindkast.