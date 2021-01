Én ny smittet i Brønnøysund

Nyheter

Det er i en melding fra Brønnøy kommune, at det går frem at det er et nytt smittetilfelle.

- Det er i ettermiddag kommet inn melding om 1 smittet i Brønnøysund. Smittesporing er fullført og nødvendige tiltak er iverksatt, står det i meldingen fra Aina Slotterøy i Brønnøy kommune. Siste meldte positive koronatest i Brønnøy var 25. desember i fjor. Mange oppsøker koronatest-stasjonen i Brønnøy for å bli testet.





Namdals-avisa melder om et høyt smittetrykk i Nord-Trøndelag.

761 smittetilfeller i Nord-Trøndelag

-Koronaviruset herjer i Nord-Trøndelag. På få måneder er antall smittetilfeller mer enn seksdoblet. 1. oktober hadde 122 personer fått påvist koronasmitte. Drøye tre måneder senere er tallene mer enn seksdoblet: Per 11. januar er det nemlig registrert 761 tilfeller av covid-19 i nordtrønderske kommuner, melder journalist Jonas A. Holberg i Namdals- avisa.

– Det er mye mer smitte i regionen nå enn det som var tilfellet i fjor sommer og høst, og faren for å bli smitta er betraktelig høyere nå. Det sier Marit Dybdal Kverkild, som er fagdirektør for helse og samfunn hos Statsforvalteren i Trøndelag til Namdals- Avisa.

Kverkild mener trønderne jevnt over er veldig flinke til å teste seg, og sier det er avgjørende for å slå ned smitten.

– Det har blitt testet enormt mye, særlig den siste tida. Der ønsker jeg å gi en stor honnør til befolkningen, og selvfølgelig til kommunene som har stått for selve testingen. Det er noe av det viktigste vi gjør for å få kontroll over viruset, avslutter Trøndelags fagdirektør for helse og samfunn.





Mange vil teste seg etter jula Køen for koronatesting strakte seg til rådhuset mandag formiddag.

Alle nærkontaktene er identifisert og satt i karantene Lille julaften meldes det om at en person har testet positivt for Covid-19 ved teststasjonen i Brønnøysund.