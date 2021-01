Opposisjonen sier Gjerdrum-granskere må se på kvikkleirefaren i hele landet

Nyheter

Torsdag kveld varslet olje- og energiminister Tina Bru (H) at regjeringen raskt vil nedsette en ekstern ekspertgruppe som skal undersøke kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum i julen. Sju personer er funnet omkommet, mens tre fortsatt er savnet etter det massive skredet som rammet et boligfelt midt på natten.