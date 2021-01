Første sørhelgelending får vaksine i morgen

Nyheter

Det har vært noe usikkerhet knyttet til dato for mottak av vaksinene, som må settes på pasienter relativt raskt etter mottak.

Brønnøy, Bindal, Vega og Sømna kommuner melder onsdag via ordførere og helsesjefer at vaksinering der antakelig vil starte opp på torsdag. Vevelstad kommune får sine doser i uke to og vil starte vaksinering da, melder ordføreren.

Folkehelseinstituttet opplyser at Brønnøy får 35 doser, Bindal 10, Sømna 10, Vega 5 og Vevelstad 5 i første runde. Hvis erfaringene fra Sandnessjøen er korrekte, at hvert glass med vaksine gir 6 doser i stedet for 5, så vil doseantallet imidlertid bli slik: 42, 12, 12, 6 og 6.

Ifølge VGs oversikt kommer det nye doser neste uke.

I Sandnessjøen er første vaksine satt Onsdag formiddag ble 75 år gamle Tore Berg fra Sandnessjøen den første innbyggeren i kommunen som fikk koronavaksine.

