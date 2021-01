Servicetorg får ikke åpne likevel grunnet nye koronatiltak

Nyheter

Fagleder for arkiv og servicetorg i Sømna kommune, Berit Busch, skulle ha åpnet kommunens nye servicetorg i dag mandag 4. januar. Men slik ble det ikke.

- På grunn av nye nasjonale retningslinjer vedrørende korona, er dessverre servicekontoret stengt inntil videre, sier Busch som ble tilsatt i den nyopprettede stillingen fra 1. januar i år.

- Kommunehuset stenger for fysisk oppmøte frem til 18.01.21, går det frem av pressemelding fra kommunen.

Stenger til 18. januar for å hindre ny smittebølge

Sømna kommune skriver i en pressemelding at de har hatt møte i kriseledelsen mandag 04.01.21, og anbefaler at nasjonale tiltak og anbefalinger følges.

- Sømna kommune følger de nasjonale smittevernrådene som gjelder til en hver tid. Fra 04.01.21 er det kommet nye forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Bakgrunnen for de nye tiltakene er at en nasjonalt nå ser at smitten øker og at den også sprer seg til nye delen av landet. Formålet med de nye tiltakene er å hindre en ny smittebølge. Om dette skulle skje vil vi i Sømna kunne oppleve betydelig utfordringer med å skulle håndtere et smitteutbrudd samtidig som vi skal forberede og gjennomføre vaksinering av befolkningen, går det frem av pressemeldingen signert av sømnaordfører Hans Gunnar Holand (Sp).

Ikke gruppeundervisning i kulturskole og stengte haller og kommunehus

Kommunen vil gå lenger enn nasjonale tiltak. De vil også gjøre følgende lokale tiltak:

· Kulturskolen har ikke gruppeundervisning (kor, korps og teater) frem til 18.01.21

· Sømnahallen, Allbrukshallen og svømmehallen stenges for aktiviteter frem til 18.01.21

· Sømna stadion stenges for organisert aktivitet frem til 18.01.21.

· Kommunehuset stenger for fysisk oppmøte frem til 18.01.21.

Det anbefales også i pressemeldingen at all fritidsaktiviteter der det er vanskelig å holde 1 meters avstand ikke avholdes i perioden frem til 18.01.21.

Oppfordrer til testing

- Vi oppfordrer fremdeles alle som får luftveissymptomer, eller som har vært i nærkontakt til personer med korona til å teste seg. Personer som har vært på reise til områder med høyt smittetrykk bør begrense antall nærkontakter, og ha lav terskel for å teste seg. Det må avtales tid for testing ved Sømna legekontor. Dette kan gjøres på tlf 750 15 100.

Sømna kommune ønsker å være føre var. Det er viktig for Sømna kommune at tiltakene som nå iverksettes i utdanningsinstitusjoner og på arbeidsplasser også følges opp på fritid og ettermiddagstid. Dette for at effekten av tiltakene skal bli best mulig og at vi begrenser en eventuell smittespredning, går det frem av pressemeldingen.

