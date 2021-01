Ikke reis med buss, men om du likevel reiser med buss..

Nyheter

Det skriver Reis Nordland i en facebook-post litt utenom det vanlige:

«IKKE REIS MED BUSS!»

Som fortsetter:

«Dette er en beskjed som vi hater å gi, og aldri kommer til å bli helt vant til», heter det.

Som kjent har regjeringen bedt om at man bør holde seg så mye for seg selv som mulig, og derfor ikke bør reise med kollektivtransport. Reis Nordland skriver at det er satt inn full kapasitet i busstrafikken, men at man er avhengig av at man ikke reiser med buss uten at det er «høyst nødvendig».

Om man likevel må reise med buss har Reis Nordland disse retningslinjene:

Munnbind bør brukes dersom du ikke kan opprettholde enmetersregelen

Reis utenom rushtiden

Ståplassene på bybussene skal ikke brukes

Det er passasjerens eget ansvar å følge smittevernsreglene - ikke sjåførens

