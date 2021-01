Elevene må holde seg på klasserommene

Nyheter

Områdeleder oppvekst Cathrine Theting i Sømna sendte søndag kveld ut en melding til alle foresatte ved Vik skole. I likhet med alle landets ungdomsskoler har også Vik skole gått over fra gult til rødt nivå. Den store forskjellen her er at hele skolen ikke lenger regnes som en kohort, men at elevene deles inn i mindre kohorter. Disse kohortene bør ha faste klasserom og ansatte bør komme rett til klasserommet. Elevene må også unngå kontakt mellom ulike kohorter i pauser og friminutt.