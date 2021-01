Regjeringen ber folk unngå sosiale besøk i to uker

Nyheter

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

«Sosial nyttårspause».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause».

Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet og vente 14 dager med private besøk.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Skoler går til rødt nivå

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Rødt nivå Dette betyr rødt nivå i ungdomsskolen: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever inn i mindre kohorter

Kohortene bør ha faste klasserom

Ansatte bør komme til klasserommet

Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte

Unngå trengsel og store samlinger

Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Dette betyr rødt nivå på videregående skole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Utdanningsdirektoratet

Restriksjoner

Dette er restriksjonene regjeringen innfører:

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol

Regjeringen setter grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem

Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Anbefalinger

Dette er anbefalingene fra regjeringen: