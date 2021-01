Skytterlaget får kritikk for sperret vei: – Sikkerhetsmessige forhold

Nyheter

Eide postet fredag et bilde av kjettingen i facebookgruppa Fjelltrimmen i Brønnøy. Der tar han blant annet opp at skytterlaget søker kultur- og sponsormidler, og han skriver at han mener det er «demonstrativt frekt» av skytterlaget. Han peker på at veien både leder til Tilremshatten og til det kommunale vannverket, og at sperringen bidrar til at det er lite plass til parkering, og også dårlige muligheter for å snu.