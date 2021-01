Nyheter

De såkalte Fot-rutene (forpliktelse om offentlig tjenesteyting) er en ordning som gjennom anbud som gir monopol og offentlig støtte sikrer et tilbud på visse flyruter. Fra Brønnøysund går det for eksempel Fot-ruter til Bodø og Trondheim. Det nye er at disse rutene, som tidligere har vært statens ansvar, fra 2022 blir overtatt av fylkeskommunene.