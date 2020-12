Kraftig prishopp på Torghatten-aksjen like før EQT-tilbudet

Nyheter

EQT Infrastructure verdsetter Torghatten ASA til 9,1 milliarder kroner, tilsvarende 192 kroner per aksje, i sitt tilbud til samtlige aksjonærer i selskapet. Tilbudet ble offentliggjort 23. desember.

E24 skriver lille julaften at Torghatten-aksjen steg med 2,7 prosent til 173,50 kroner på den uregulerte markedsplassen NOTC samme dag som tilbudet ble offentlig. Ifølge avisen gir tilbudet fra EQT en premie på 17 prosent fra snittkursen den siste måneden.

"Men den forholdsvis slappe premien skyldes bare at aksjen har gått fullstendig bananas i det siste, med en oppgang på hele 43 prosent siden 4. november.", skriver E24, og viser til at kursen var 119 kroner per aksje 4. november.

Avisen har spurt styreleder Brynjar Forbergskog om detaljene i budet kan ha lekket ut.

– Det blir bare spekulasjoner, sier Forbergskog til E24.

Styrelederen sier til avisen at henvendelsen fra EQT kom "for en tid tilbake".

– Den var av et slikt innhold at styret konkluderte med at vi måtte ta det seriøst. Prisen som ble indikert var langt over det aksjen ble omsatt for på det tidspunktet, sier Forbergskog.