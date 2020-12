FHI: – Ustabil smittesituasjon med mange utbrudd

Nyheter

Det viser overvåkingsdata i FHIs siste ukesrapport.

Det er foreløpig meldt 3.108 tilfeller i uke 52. Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med uke 51, da det ble meldt 2.934 tilfeller. Samtidig var det en nedgang i antall testede på 26 prosent den siste uken.

Etter en nedgang i andel positive blant de testede fra uke 47 til uke 51, økte andelen fra 2 prosent i uke 51 til 2,9 prosent i uke 52.

I uke 52 er det foreløpig rapportert om 62 nye innlagte pasienter og 18 dødsfall.

Venter juleeffekt

Flere lokale utbrudd har ført til en økning i antall meldte tilfeller i Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Oslo og Viken har fremdeles høyest smitteforekomst, og står for står for 52 prosent av de meldte tilfellene uke 52. Det er likevel nedgang i de to fylkene.

– Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for fortsatt økt smittespredning i den kommende uken, skriver FHI.

Ifølge instituttet har det trolig vært en noe større oppgang i nye tilfeller gjennom julen enn hva som er registrert, ettersom det har vært en nedgang i testaktiviteten gjennom julehelgen og andelen positive prøver har økt betydelig.

Fem tilfeller av den britiske varianten

– Vi er bekymret for at tallene kan stige ytterligere de neste ukene, etter julehøytiden med mer sosiale sammenkomster og økt reiseaktivitet innenlands og også til utlandet.

Den britiske virusvarianten er så langt påvist i fem av 17 analyserte prøver fra importtilfeller fra Storbritannia. Alle de fem personene som har fått påvist denne varianten, kom til Norge i desember.

Varianten er ikke sett i andre overvåkingsprøver, skriver Folkehelseinstituttet.