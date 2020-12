Bilpartner avvikler: - Vi har ikke vært dyktige nok

Nyheter

Det melder bedriften selv på facebook tirsdag kveld. Bilpartner driver salg av brukte og nye biler samt et Automester-verksted i Industriveien på Salhus. Tirsdag melder de at de stenger ned, og at kunder som har time for biler på verksted får sine avtaler kansellert. Virksomheten opplyser videre at de vil holde åpent i noen uker etter nyttår for utlevering av biler og dekk, samt for kunder med dekkhotell.