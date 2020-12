Vegværing bekreftet smittet av covid-19

Nyheter

Både FHI og VG melder mandag at en person med bostedsadresse på Vega har testet positivt for covid-19 på søndag. Vega kommune opplyser mandag kveld at vegværingen ble smittet mens vedkommende var på jobb offshore.

- Symptomer inntraff få dager etter at de første to arbeidstakere på offshoreinstallasjonen hadde testet positivt. Personen fra Vega hadde da jobbet nært med en av de Covid19-positive. Vega-borgeren begynte å få lette symptomer og ble da testet, skriver kommuneoverlegen i en pressemelding mandag.

Da vegværingen ble testet hadde det gått 10 dager fra ankomst til plattformen og Marken anser derfor sannsynligheten for at smitten skulle være kommet fra et annet sted som minimal.

- Vedkommende ble fløyet til land og kjørte derfra i egen bil hjem til Vega og har ikke vært utenfor bilen og ikke oppe på ferjen heller. Pasienten bor i egen bolig og er isolert der. Familien bistår med innkjøp og lignende og helsetjenesten følger opp med daglig samtaler per telefon og eventuelle videokonsultasjoner eller sykebesøk om behov, skriver Marken.

Hun opplyser også at pasienten får utlånt apparat til måling av oksygenmetning i blodet, puls og blodtrykk og skal gjøre egenmålinger på dette flere ganger daglig.

- Per i dag har pasienten milde symptomer. Der er ingen nærkontakter på Vega, og nærkontaktene fra offshore-feltet følges opp derfra. Ved endring av situasjonen går vi ut med mer informasjon, skriver Marken.