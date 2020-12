Brønnøy ønsker nabohjelp for sivilforsvarslager

Nyheter

Bakgrunnen er at Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe (Fig) i Brønnøysund har mistet store deler av sitt operative utstyr etter at dette ble flyttet til Bodø. Overfor BA har Sivilforsvaret opplyst at dette var på grunn av at lager- og mannskapslokalet kommunen har stilt til rådighet i Lenninga ikke har holdt god nok standard.